Cassinomagus – Nourrissage des animaux longeas Chassenon, 11 juillet 2023, Chassenon.

Chassenon,Charente

Venez nourrir les animaux de la mini-ferme.

2023-07-11 10:30:00 fin : 2023-08-31 10:45:00. .

longeas

Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine



Come and feed the animals at the mini-farm

Ven a dar de comer a los animales de la minigranja

Füttern Sie die Tiere auf dem Minibauernhof

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Charente Limousine