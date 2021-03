Longe côte – Pôle Nautique Hague, 3 octobre 2021-3 octobre 2021, La Hague.

Nous vous donnons rendez-vous à 10h à la base nautique d’Urville-Nacqueville.

Les groupes sont ensuite répartis par niveau puis équipés de combinaisons isothermes.

Vous passerez 1h dans l’eau entre marche et exercices, le tout encadré par nos moniteurs qualifiés qui vous proposeront des exercices adaptés.

Après l’effort, le réconfort ! Une douche chaude et une collation dans la salle panoramique vous attendrons à la fin de votre séance.

Les séances reprendront, sous réserve de possibilité liée au COVID 19, le 25 Avril avec des mesures strictes à appliquer :

• Masques obligatoires dans les locaux du PNH hormis sous les douches

• Une personne par vestiaire

• Emargement à l’accueil obligatoire

• Respect des gestes barrières et des règles de distanciation physique (1 m de distance minimum dans toutes les circonstances)

Pour les sorties encadrées :

• inscription et réservation en ligne obligatoires

• Sorties limités à 40 personnes maximum

10€ la séance, règlement sur place le dimanche

contact@polenautiquehague.com +33 2 33 03 30 52 http://www.polenautiquehague.com/

