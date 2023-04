Longe côte – Marche aquatique, 30 mars 2023, .

, ,

Longe côte – Marche aquatique



2023-03-30 18:00:00 – 2023-03-30 19:30:00

.

Rejoignez-nous pour une séance de longe côte.

> Atouts et bienfaits du longe côte – marche aquatique

– Une pratique accessible à tous. Inutile d’être sportif confirmé, c’est une activité pédestre à portée de tous, que l’on sache nager ou pas. Une activité salutaire au bien-être et à la santé.

– Elle permet un renforcement musculaire et cardiovasculaire sans traumatisme articulaire, favorise la circulation sanguine et améliore l’équilibre et l’endurance. Un moment de bien-être aux effets relaxants de l’eau sur le corps tout en tonifiant les muscles. Le travail avec pagaie mobilise l’ensemble de la chaîne musculaire (épaule, bras, triceps, dorsaux…). Une activité de plaisir et de convivialité.

Horaire :

• Jeudi de 18h00 à 19h30 (du 1 Avril au 31 Octobre)

• Samedi de 18h00 à 19h30 (du 1 Avril au 31 Octobre)

• Jeudi de 12h30 à 14h00 (du 1 octobre au 31 Mars)

• Samedi de 16h00 à 17h30 (du 1 octobre au 31 Mars)

Tarifs :

• Séance unique 22€

• Carte 10 séances 165€

Rejoignez-nous pour une séance de longe côte.

> Atouts et bienfaits du longe côte – marche aquatique

– Une pratique accessible à tous. Inutile d’être sportif confirmé, c’est une activité pédestre à portée de tous, que l’on sache nager ou pas. Une activité salutaire au bien-être et à la santé.

– Elle permet un renforcement musculaire et cardiovasculaire sans traumatisme articulaire, favorise la circulation sanguine et améliore l’équilibre et l’endurance. Un moment de bien-être aux effets relaxants de l’eau sur le corps tout en tonifiant les muscles. Le travail avec pagaie mobilise l’ensemble de la chaîne musculaire (épaule, bras, triceps, dorsaux…). Une activité de plaisir et de convivialité.

Horaire :

• Jeudi de 18h00 à 19h30 (du 1 Avril au 31 Octobre)

• Samedi de 18h00 à 19h30 (du 1 Avril au 31 Octobre)

• Jeudi de 12h30 à 14h00 (du 1 octobre au 31 Mars)

• Samedi de 16h00 à 17h30 (du 1 octobre au 31 Mars)

Tarifs :

• Séance unique 22€

• Carte 10 séances 165€

dernière mise à jour : 2023-03-28 par