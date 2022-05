Longe côte marche aquatique Trédrez-Locquémeau, 7 mai 2022, Trédrez-Locquémeau.

2022-05-07 09:45:00 – 2022-05-07 11:00:00

Trédrez-Locquémeau Côtes d’Armor Trédrez-Locquémeau

Découvrez les allures et longes, travaillez votre endurance et renforcez doucement l’ensemble de vos muscles. Bienveillance, dynamisme et convivialité sont au rdv.

armor-marche-aquatique@orange.fr +33 6 61 24 97 62

Trédrez-Locquémeau

