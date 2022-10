Longe-côte caritatif Lancieux Lancieux Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Lancieux

Longe-côte caritatif Lancieux, 30 octobre 2022, Lancieux. Longe-côte caritatif

RDV devant le restaurant le Kalypso Rue de la Plage Lancieux Ctes-d’Armor Rue de la Plage RDV devant le restaurant le Kalypso

2022-10-30 – 2022-10-30

Rue de la Plage RDV devant le restaurant le Kalypso

Lancieux

Ctes-d’Armor Lancieux Longe-côte caritatif dans le cadre du mois de la sensibilisation du cancer du sein. Suivi d’un moment convivial ou chacun apporte à boire ou à manger. Pour cette occasion, je vous propose de venir en rose, de faire un don de votre choix et de participer à un longe côte plus grand que d’habitude ! Pas d’inscription pour cet évènement, tout le monde est le bienvenu alors venez avec vos conjoints, vos amis, vos enfants et passons un bon moment ensemble tout en faisant une petite action qui a du sens. Chaussures obligatoires. sourire.today@yahoo.com +33 7 82 34 07 01 Rue de la Plage RDV devant le restaurant le Kalypso Lancieux

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Lancieux Autres Lieu Lancieux Adresse Lancieux Ctes-d'Armor Rue de la Plage RDV devant le restaurant le Kalypso Ville Lancieux lieuville Rue de la Plage RDV devant le restaurant le Kalypso Lancieux Departement Ctes-d'Armor

Lancieux Lancieux Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lancieux/

Longe-côte caritatif Lancieux 2022-10-30 was last modified: by Longe-côte caritatif Lancieux Lancieux 30 octobre 2022 Ctes-d'Armor Lancieux RDV devant le restaurant le Kalypso Rue de la Plage Lancieux Ctes-d'Armor

Lancieux Ctes-d'Armor