Longe-côte : Cardiotonique Cayeux-sur-Mer, 10 novembre 2021, Cayeux-sur-Mer.

Longe-côte : Cardiotonique Cayeux-sur-Mer

2021-11-10 – 2021-11-10

Cayeux-sur-Mer 80410 Cayeux-sur-Mer

La rando Caouaise vous propose des séances de marche aquatique côtière tout au long de l’année, sur le littoral de Cayeux-sur-Mer.

Cette activité très en vogue (et en vagues!) est apparue à Cayeux en 2018 et compte aujourd’hui de nombreux pratiquants (55 adhérents à ce jour).

Les bienfaits sont multiples : gainage, renforcement musculaire doux, activité cardiovasculaire, bénéfique pour les articulations, bien-être du milieu aquatique, bref tout est là pour se dépenser sans se faire mal, et profiter des bains de mer comme à la belle époque !!!

Les sorties “Cardiotoniques” pour les adhérents qui maîtrisent bien la technique du longe-côte et souhaitent une pratique plus intense de ce sport.

TARIFS :

-Baptême : 10€

-Séance : 15€

-Carte abonnement 5 séances (non-nominatif) : 60€

-Carte abonnement 10 séances (non-nominatif) : 90€

-Adhésion annuelle + Licence FFR : 100€

-Prêt de la combinaison et des chaussons en néoprène : gratuit

RDV : Base Nautique, 1276 Boulevard Sizaire, 80410 Cayeux-sur-Mer

Se présenter 30 min avant l’horaire indiqué ci-dessus

Durée : 1h dans l’eau

randocaouaise@gmail.com +33 6 47 09 50 97

