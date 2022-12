Longe côte avec baptêmes Ault, 7 janvier 2023, Ault SIM Aisne/Oise/Somme HDF - DESTINATION LE TREPORT – MERS Ault.

Longe côte avec baptêmes

Ault Somme

2023-01-07 17:00:00 – 2023-01-07 18:00:00

Ault

Somme

Ault

13 13 Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une ambiance conviviale organisée par longe c’Ault.

Formation au pas en longueur, à l’utilisation des outils de propulsion et sortie en mer.

Pour des raisons de sécurité, une inscription préalable est obligatoire.

La location de l’équipement et le baptême sont fixés à 13€.

Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une ambiance conviviale organisée par longe c’Ault.

Formation au pas en longueur, à l’utilisation des outils de propulsion et sortie en mer.

Pour des raisons de sécurité, une inscription préalable est obligatoire.

La location de l’équipement et le baptême sont fixés à 13€.

longecault@gmail.com +33 6 13 67 01 64 https://www.longecault.fr/

Ault

dernière mise à jour : 2022-12-06 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – DESTINATION LE TREPORT – MERS