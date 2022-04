Longe-côte à Bellangenêt Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Longe-côte à Bellangenêt Clohars-Carnoët, 30 avril 2022, Clohars-Carnoët. Longe-côte à Bellangenêt Plage de Bellangenêt Le Pouldu Clohars-Carnoët

2022-04-30 10:00:00 – 2022-04-30 11:00:00 Plage de Bellangenêt Le Pouldu

Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët Pour se sentir bien dans votre corps et votre tête. La marche aquatique sollicite tous les groupes musculaires, articulaires mais aussi le cœur. Eté comme hiver, venez pratiquer cette activité de plein air dans une ambiance conviviale, encadré par Moïse, maître-nageur-sauveteur. Dans un cadre exceptionnel, vous pourrez profite des magnifiques plages du Finistère Sud. +33 6 63 28 51 08 Pour se sentir bien dans votre corps et votre tête. La marche aquatique sollicite tous les groupes musculaires, articulaires mais aussi le cœur. Eté comme hiver, venez pratiquer cette activité de plein air dans une ambiance conviviale, encadré par Moïse, maître-nageur-sauveteur. Dans un cadre exceptionnel, vous pourrez profite des magnifiques plages du Finistère Sud. Plage de Bellangenêt Le Pouldu Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët, Finistère Autres Lieu Clohars-Carnoët Adresse Plage de Bellangenêt Le Pouldu Ville Clohars-Carnoët lieuville Plage de Bellangenêt Le Pouldu Clohars-Carnoët Departement Finistère

Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clohars-carnoet/

Longe-côte à Bellangenêt Clohars-Carnoët 2022-04-30 was last modified: by Longe-côte à Bellangenêt Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët 30 avril 2022 Clohars-Carnoët finistère

Clohars-Carnoët Finistère