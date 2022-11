Longchaumois Téléthon 2022 Longchaumois Longchaumois Catégories d’évènement: Jura

2022-12-02 – 2022-12-02

Jura Longchaumois « Longchaumois Téléthon 2022 » organisé par les associations. Programme : – VENDREDI 2 DÉCEMBRE :

Vente de tickets soupe à l’oignon

Dans la semaine : par les adultes

À partir de 17h30 : par les enfants des associations, accompagnés d’adultes

À partir de 19h: vin chaud – buvette

Orchestre à l’école – 19 h

À partir de 20h : Soupe à l’oignon géante

Vin chaud – Crêpes — Pâtisserie — Buvette – Huitres — Vin blanc

Animation musicale – 21 h

Filet garni : 3 € le ticket – SAMEDI 3 DECEMBRE

Salle convivial de l’Espace Loisirs

À partir de 17h30

Loto ASC

Buffet-Buvette -Sono Don en ligne : telethon.fr

Don par tel : 36 37 mairie@longchaumois.fr +33 3 84 60 61 90 Longchaumois

dernière mise à jour : 2022-11-24

