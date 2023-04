DECOUVERTE DU SITE NATUREL DE MOUILLONLIEU Longchamps-sur-Aire Longchamps-sur-Aire Catégories d’Évènement: Longchamps-sur-Aire

Meuse Longchamps-sur-Aire . Découverte du site naturel de Mouillonlieu, en compagnie de Thierry GYDÉ. Rendez-vous devant l’église de Longchamps-sur-Aire à 17 heures. Durée de la visite : 2 heures. Réservation obligatoire auprès du CEN Lorraine au 03 87 03 00 97 ou par mail : animation@cen-lorraine.fr (contacter jusqu’au jeudi avant 16 heures). Gratuit Un verre de l’amitié sera offert en fin d’animation. Longchamps-sur-Aire

