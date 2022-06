Longchamp Pride Live ! Festival Marseille 4e Arrondissement, 1 juillet 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Longchamp Pride Live ! Festival Parc Longchamp Boulevard du Jardin zoologique Marseille 4e Arrondissement

2022-07-01 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-02 01:00:00 01:00:00 Parc Longchamp Boulevard du Jardin zoologique

Marseille 4e Arrondissement 13004

0 20 Le Longchamp Pride Live ! Festival se tiendra dans un des plus beaux lieux de Marseille : les jardins du Palais Longchamp.



Deux scènes, un village associatif, une dizaine de DJs LGBTQI+ et allié·e·s, une scène ouverte menée par notre Daddy Robin des Doigts et plein d’autres surprises vous attendent les 1er et 2 juillet prochain.



Si vous voulez taper du pied ou bien chiller dans le parc et dans un espace safe LGBTQI+, le Longchamp Pride Live ! Festival est l’événement incontournable de la Pride Marseille en ce début du mois de juillet 2022 !



-

Vendredi 01/07 – 18h à 1h

̀ : Abstraxion B2B TTristana • RAG • Maud Geffray • + Guest surprise exceptionnelle..

̀ : Artistes locaux émergents LGBTQI+



Samedi 02/07 : 18h à 1h

̀ : Lylou Dallas • Drag party scène ouverte animée par Robin des Doigts • Barbara Butch • Lucy Ward • + Guest surprise exceptionnelle..

̀ : Artistes locaux émergents LGBTQI+

2 jours de musique et de fête dans un espace safe LGBTQI+

Le Longchamp Pride Live ! Festival se tiendra dans un des plus beaux lieux de Marseille : les jardins du Palais Longchamp.



Deux scènes, un village associatif, une dizaine de DJs LGBTQI+ et allié·e·s, une scène ouverte menée par notre Daddy Robin des Doigts et plein d’autres surprises vous attendent les 1er et 2 juillet prochain.



Si vous voulez taper du pied ou bien chiller dans le parc et dans un espace safe LGBTQI+, le Longchamp Pride Live ! Festival est l’événement incontournable de la Pride Marseille en ce début du mois de juillet 2022 !



-

Vendredi 01/07 – 18h à 1h

̀ : Abstraxion B2B TTristana • RAG • Maud Geffray • + Guest surprise exceptionnelle..

̀ : Artistes locaux émergents LGBTQI+



Samedi 02/07 : 18h à 1h

̀ : Lylou Dallas • Drag party scène ouverte animée par Robin des Doigts • Barbara Butch • Lucy Ward • + Guest surprise exceptionnelle..

̀ : Artistes locaux émergents LGBTQI+

Parc Longchamp Boulevard du Jardin zoologique Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-17 par