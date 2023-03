La longue enquête (parcours d’énigmes) Long SIM Aisne/Oise/Somme HDF - TERRES ET MERVEILLES Long Catégories d’Évènement: Long

Somme Long . 4 4 Un livret et une carte vous sont fournis et vous voilà partis à l’aventure. Vous parcourrez tout le village pour répondre aux différentes énigmes et ainsi résoudre le mystère. Durant votre périple vous vous arrêterez sur les lieux les plus emblématiques de Long mais aussi à des endroits parfois moins visibles… Ce parcours vous permettra de (re)découvrir le village de Long et ses richesses tout en vous amusant. Accessible à partir de 6 ans. Durée : environ 1h30

Tarif : 4€ / personne

Réservation obligatoire : 06 81 66 31 80 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr bonjour@baiedesomme3vallees.fr +33 6 81 66 31 80 Long

