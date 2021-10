Versailles En ligne Versailles, Yvelines Long-métrage Poison fatal d’Andy Anison En ligne Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Long-métrage Poison fatal d'Andy Anison

le dimanche 14 novembre à 15:00

Poison fatal est un film sur le thème de la drogue, alerte d’un monde nocif, les jeunes rêvant d’un monde meilleur plus solidaire et proche de la nature. Ouvrons la voie de leurs voix. Écoutons-les pour bâtir un avenir qui les fassent rêver et surtout retrouvons conscience du miracle de la vie.

13 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T15:00:00 2021-11-14T15:30:00

