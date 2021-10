Versailles En ligne Versailles, Yvelines Long-métrage Libre de vivre d’Andy Anison En ligne Versailles Catégories d’évènement: Versailles

En ligne, le dimanche 7 novembre à 15:30

En partenariat avec Culture et Cinéma et l’UGC, ce film tiré d’une histoire vraie aborde un sujet sensible, le suicide des jeunes, dans le cadre d’un enseignement professionnel collaboratif innovant, mais où l’être humain peut être nocif, quand il n’est pas éduqué à respecter l’autre. Sentir davantage la présence de l’autre vivant qu’absent. Car après il est trop tard…

13 euros

Une école libre participative et innovante française interconnectée au milieu professionnel inspire le monde. Mais l’arrivée d’une nouvelle assombrira le tableau jusqu’à ce que la lumière revienne. En ligne Versailles Versailles Yvelines

