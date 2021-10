Versailles UGC Roxane Versailles, Yvelines Long-métrage Au mépris d’Andy Anison à l’UGC UGC Roxane Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Long-métrage Au mépris d'Andy Anison à l'UGC

UGC Roxane, le vendredi 26 novembre à 19:00

Un lycée avant-gardiste, relevant le défi d’une mixité réussie, est confronté au sectarisme primitif des êtres humains. Leurs incapacités à s’aimer tels qu’ils sont, se perpétuant, l’obscurantisme individuel s’oppose à l’éveil collectif. Pourtant brille en chacun la flamme, qu’ensemble nous perpétuerons. Si l’être humain en est capable !

13 euros

Un lycée avant-gardiste, anciennement élitiste, accueille des jeunes de banlieue, avec l’objectif de réussite de tous au baccalauréat, par l’entraide. Utopie ou réalité ? UGC Roxane 6 Rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

2021-11-26T19:00:00 2021-11-26T20:30:00

