LONG MA, LE SPECTACLE Toulouse, 16 avril 2022

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l'Aérodrome de Montaudran Toulouse

2022-04-16 – 2022-04-17

Toulouse Haute-Garonne

Créé par François Delaroziere et la Compagnie La Machine, le Cheval-Dragon Long Ma a fait sa première apparition à Pékin en 2014 dans le cadre du 50e anniversaire des relations France-Chine.

Après avoir arpenté les rues d’Ottawa au Canada, de Nantes, de Calais, Long Ma est pour la première fois à Toulouse !

Les équipes de la Halle de La Machine et la Compagnie La Machine vous invitent à vivre deux jours exceptionnels durant lesquels la Piste des Géants devient une immense scène pour un grand spectacle. Inspiré d’un mythe chinois, un vent épique soufflera autour de la Halle de La Machine.

Créatrice de l’humanité la déesse Nuwa* est inquiète pour les Hommes qu’elle a façonné. Face aux dérèglements des forces de la nature, un trou s’est formé dans le ciel, ouvrant un passage aux créatures d’autres mondes. Nuwa missionne son émissaire Long Ma, pour refermer le trou dans le ciel, mais le Cheval-Dragon devra pour cela déjouer les pièges de l’araignée géante .

La Piste des Géants, justement nommée, promet d’être un terrain de jeux idéal pour Long Ma, le Minotaure et l’Araignée.

Trois scènes par jour en fin de matinée, au cœur de l’après-midi et en début de soirée pour ravir petits et grands.

Les horaires précis des scènes ne sont pas communiqués volontairement.

Le spectacle a lieu en extérieur, il est gratuit. Chaque scène est différente mais elles peuvent se voir indépendamment sans rencontrer de problème de compréhension. Le spectacle sera sans parole.

Durant la journée, n’hésitez pas à prendre votre temps et profiter de votre venue sur la Piste des Géants pour découvrir l’intérieur de Halle de La Machine qui sera ouverte au public. L’entrée y est payante.

Long Ma, le cheval dragon est à Toulouse !

Découvrez cette créature qui emprunte les traits de 9 animaux : chameau, tigre, cervidé, serpent, aigle, bovin, carpe, cheval et tortue.

Cette jument-dragonne vous impressionnera avec ses 11 mètres de haut et 17,7 mètres de long !

+33 5 32 10 89 07 http://www.halledelamachine.fr/event/long-ma-le-spectacle

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse

