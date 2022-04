Long Ma, le spectacle Halle de la Machine, 16 avril 2022, Toulouse.

Long Ma, le spectacle

du samedi 16 avril au dimanche 17 avril à Halle de la Machine

### Grand spectacle en plein air Les équipes de la Halle de La Machine et la Compagnie La Machine proposent un **grand spectacle gratuit inspiré d’un mythe chinois** ! _” Créatrice de l’humanité, la déesse Nuwa est inquiète pour les Hommes qu’elle a façonné. Face aux dérèglements des forces de la nature, un trou s’est formé dans le ciel, ouvrant un passage aux créatures d’autres mondes. Nuwa missionne son émissaire Long Ma, pour refermer le trou dans le ciel, mais le Cheval-Dragon devra pour cela déjouer les pièges de l’araignée géante…”_ Durant deux jours exceptionnels, la Piste des Géants se transforme en une immense scène pour ce grand spectacle sans parole avec pour acteurs le **Cheval-Dragon**, le **Minotaure** et l’**Araignée**. Le spectacle est découpé en trois scènes par jour. Chaque scène est différente mais chacune peut se voir indépendamment des autres sans susciter de problème de compréhension. ### Plus d’infos [Site web de la Halle de la Machine](https://www.halledelamachine.fr/) [Découvrez l’histoire de Long Ma dans notre article](https://toulouse.fr/web/cultures/-/le-cheval-dragon-long-ma-est-arrive-) ![]() ### Infos pratiques **Samedi 16 et dimanche 17 avril 2022** **3 scènes par jour** : fin de matinée, milieu d’après-midi et début de soirée En extérieur, **sur la Piste des Géants** Privilégier les transports en commun et le vélo pour se rendre à la Halle Éviter les poussettes et privilégier les porte-bébés

Événement gratuit

Culture

Halle de la Machine 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



