Toulouse Haute-Garonne EUR Créé par François Delaroziere et la Compagnie La Machine, le Cheval-Dragon Long Ma a fait sa première apparition à Pékin en 2014 dans le cadre du 50e anniversaire des relations France-Chine.

Après avoir arpenté les rues d’Ottawa au Canada, de Nantes, de Calais, il arrive pour la première fois à Toulouse ! Blottie à l’intérieur de la Halle, cette imposante machine se réveillera au quotidien, bercée par les sonorités mécaniques

de l’écurie de machines.

Les Véritables Machinistes inviteront le public à découvrir l’histoire de cette machine monumentale, à se laisser surprendre par la sensibilité et la précision de ses mouvements.

Certains jours, Long Ma pourra s’aventurer à l’extérieur, sur la Piste, pour saluer Astérion le Minotaure et les habitants du quartier Montaudran. L’équipe de la Halle de la Machine donne rendez-vous aux toulousains pour un grand spectacle les 16 et 17 avril 2022.

