Long live the life that Burns the chest Théâtre du Nord Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Long live the life that Burns the chest Théâtre du Nord, 8 mars 2022, Lille. Long live the life that Burns the chest

du mardi 8 mars au samedi 12 mars à Théâtre du Nord

**THEATRE** **Un grand moment d’humanité, drôle touchant sulfureux et troublant** **Long live the life that burns the chest** une projet de **Jarmo Reha** et **Armel Roussel** Mise en scène **Armel Roussel** _Spectacle en anglais surtitré en français_ L’amour, le sexe, l’Art, la mort, l’autorité … des thématiques qu’Armel Roussel a exploré dans L’Éveil du Printemps par le prisme de la jeunesse Européenne. Mais quel rapport la jeunesse du monde, avec ses cultures, entretient-elle à ces thématiques universelles ? Le metteur en scène, artiste associé au Théâtre du Nord et le jeune acteur estonien, Jarmo Reha sont partis en Inde, au Japon et au Sénégal pour explorer ces mêmes thématiques. Un voyage ludique, sensible, et plein d’humanité retranscrit dans un seul en scène énergique, plein d’humour, enrichi d’images tournées lors du voyage. Sur scène, Jarmo, se met à nu, se dévoile, offre son corps comme une toile vierge à la projection des imaginaires. À travers lui, c’est un portrait intime et pudique d’Armel Roussel qui se dessine. S’il ne fallait garder qu’un mot pour résumer ce spectacle, ce serait “partage” tant chacun et chacune, en vidéo, sur scène, ou hors scène, se confie au public et offre un grand moment d’humanité, drôle et touchant, sulfureux et troublant.

De 1€ à 25€

Ce seul en scène énergique et plein d’humour nous fait voyager en Inde, au Sénégal et au Japon à la rencontre de la jeunesse du monde et des thématiques qui l’habitent : l’amour, le sexe, l’Art… Théâtre du Nord place du général de gaulle lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T20:00:00 2022-03-08T21:45:00;2022-03-09T20:00:00 2022-03-09T21:45:00;2022-03-10T19:00:00 2022-03-10T20:45:00;2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T21:45:00;2022-03-12T18:00:00 2022-03-12T19:45:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Théâtre du Nord Adresse place du général de gaulle lille Ville Lille lieuville Théâtre du Nord Lille Departement Nord

Théâtre du Nord Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Long live the life that Burns the chest Théâtre du Nord 2022-03-08 was last modified: by Long live the life that Burns the chest Théâtre du Nord Théâtre du Nord 8 mars 2022 lille Théâtre du Nord Lille

Lille Nord