Veryshow Productions (L-R-20-9379/L-R-20-0663) présente ce concert. LONG DISTANCE CALLINGDepuis 16 ans et 7 albums, les Allemands de Long Distance Calling se sont donné pour mission d’exprimer l’inexprimable.A chaque nouvelle sortie, ils continuent de développer leur son et d’acquérir de nouveaux fans. Leur avant-dernier album du groupe de rock instrumental/metal progressif « How Do We Want To Live » (2020) a d’ailleurs atteint la 7ème place des charts allemands.Leur 8ème album « Eraser », sorti le 26 août dernier est un hommage direct et sincère à la nature, dont l’érosion est causée par l’Homme. Il est dédié aux espèces en danger, chacun des morceaux représentant une espèce particulière, proche de l’extinction. Long Distance Calling évoque ainsi le rhinocéros, le requin du Groenland, l’abeille ou encore le gorille.Le groupe, qui a la réputation d’être un groupe de live formidable et dynamique, sera de retour à Paris le 18 février 2023 au Backstage By The Mill. Long Distance Calling Long Distance Calling

