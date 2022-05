LONG ART STREET Longlaville Longlaville Catégories d’évènement: Longlaville

Meurthe-et-Moselle

LONG ART STREET Longlaville, 25 juin 2022, Longlaville. LONG ART STREET Longlaville

2022-06-25 – 2022-07-10

Longlaville Meurthe-et-Moselle Longlaville Long Art Street est un évènement organisé par l’association CLÉ et SCAF, en partenariat avec la commune de Longlaville. nDécouverte de fresques monumentales, réalisées par des artistes de renommée internationale, dans la commune. +33 3 82 24 50 96 SCAF et l’association Clé

Longlaville

dernière mise à jour : 2022-05-12 par OT DU GRAND LONGWY

Détails Catégories d’évènement: Longlaville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Longlaville Adresse Ville Longlaville lieuville Longlaville Departement Meurthe-et-Moselle

Longlaville Longlaville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longlaville/

LONG ART STREET Longlaville 2022-06-25 was last modified: by LONG ART STREET Longlaville Longlaville 25 juin 2022 Longlaville Meurthe-et-Moselle

Longlaville Meurthe-et-Moselle