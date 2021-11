Lonely Band : release party Le Hasard Ludique, 11 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 décembre 2021

de 20h à 23h

+ Astrønne + Madone

Chanter et écrire en français a permis à Lonely Band d’envisager de nouveaux horizons sonores. Libre, courageuse et richement nuancée, sa musique est en équilibre constant entre mélancolie et espoir. Après sa collaboration avec Jazzy Bazz, The Hop et Jimmy Whoo, le crooner Lonely Band a pris le temps de façonner son propre monde. À l’occasion de sa release party, il partagera la scène avec Astrønne, artiste multi-instrumentiste qui compose, chante et déclame sa poésie, et Madone, qui produit un mélange minimaliste de jazz, d’afro-beat, de musique latino-américaine et parisienne.

Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

