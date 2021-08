Lonelady Le Hasard Ludique, 19 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 19 janvier 2022

de 20h à 23h

payant

Super! et le Hasard Ludique présentent… Lonelady en concert le 19 janvier 2022 !

Julie Campbell, alias LoneLady, est une musicienne, autrice-compositrice, chanteuse et productrice de Manchester. Inspirée par le post-punk britannique, Julie a commence à faire des enregistrements au début et au milieu des années 2000 sur un magnétoscope à cassettes 4 piste dans son appartement, alors qu’elle terminait ses études d’art. Autodidacte sur de nombreux instruments, dont la guitare, la basse, les synthétiseurs, les boîtes à rythmes et plus tard le violoncelle, Julie écrit toutes les parties et joue tous les instruments sur ses enregistrements, à l’exception de la vraie batterie.

Plus de six années après la sortie de son dernier album en date, Hinterland, LoneLady a effectué son retour aujourd’hui avec le single inédit (There Is) No Logic, un titre percutant teinté d’électro et de R&B, désormais disponible en digital chez Warp Records.

Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (111m) 13 : Guy Moquet (433m)



Alex Hurst