NFT : Nous avons sélectionnés pour vous trois artistes aux NFTS très prometteurs London, 18 octobre 2021 08:00, Londres.

NFT :3 projets encore inconnus à suivre…

Les NFTs ont tendances à croitre rapidement dans l’industrie de la blockchain. Certains hier encore inconnus surperforment aujourd’hui !

Certains NFTs ont été vendus à des prix exorbitants comme les cryptopunks devenus inabordables a beaucoup de collectionneurs de NFTs.

Mais comment choisir parmi les nouveaux projets celui qui sera la star de demain?

Le choix est difficile mais une tendance, un style, une particularité, l’histoire et le parcours de l’artiste, va faire qu’un projet va intéresser ou non , les investisseurs…

nous avons fait une sélection de projets qui nous semblent très prometteurs:

1)

https://foundation.app/@jewelry_cryptoart/~/96467

Francis ALVES est un designer brésilien de bijoux, modélisateur 3D dans le domaine de l’architecture et du design. Passionné d’objets utilitaires bien conçus, passionné d’architecture moderne, de nouvelles technologies.

Basé à Aix-les-Bains – France. Son objectif est d’apporter ses connaissances en matière de création de bijoux d’art dans la Blockchain.

2)https://opensea.io/collection/florentboisard

NFTs Bottles Art is the ANTIDOTE by Florent BOISARD

Première collection NFT FLORENT BOISARD en série limitée 2000 max.

Chaque bouteille de la série est réalisée par l’artiste FLORENT BOISARD une par une.

L’artiste a réalisé ces bouteilles numériques en y ajoutant le visuel d’un de ses tableaux peinture aérographe acrylique sur toile.

Depuis la mis octobre la presse parle de lui car il vient de faire sa demande en mariage avec un NFT une première mondiale, le NFT “Will you marry me” est en vente sur open Sea.

3)https://opensea.io/collection/womenoffuture

Rima est née et a grandi au Moyen-Orient. C’est pourquoi son travail artistique en est fortement influencé. Rima était une enfant qui croyait aux capacités extraordinaires de son entourage. Enfant, elle avait l’habitude de créer des scénarios dans son esprit et de se divertir. Elle s’amusait facilement de ce qui l’entourait et ne s’ennuyait jamais. Les petites choses et les petites rencontres qui l’entouraient ont servi d’inspiration à son art.

