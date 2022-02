NFT News :Open Sea et les vrais artistes London Londres Catégories d’évènement: Grand Londres

Londres

NFT News :Open Sea et les vrais artistes London, 31 janvier 2022 07:30, Londres. 31 janvier – 5 avril Sur place https://opensea.io/collection/florentboisard, flbart@yahoo.com Opensea 80% des NFT créés gratuitement seraient des faux, des plagiats! Qu’en est-il des 20% restants ? Opensea 80% des NFT créés gratuitement seraient des faux, des plagiats!

Qu’en est-il des 20% restants ? C’est la plateforme OpenSea qui l’affirme elle-même sur son compte Twitter : plus de 80 % des NFT créés à l’aide de son outil de frappe gratuit seraient plagiés, faux ou carrément du spam. Pourtant sur cette plateforme de vrais artistes présentent leurs œuvres à l’instar de l’artiste FLORENT BOISARD Cet artiste a lancé collection de NFT s bouteilles en série limitée 2000 max reprenant le visuel d’un de ses tableaux avec la mention Art is the ANTIDOTE

Chaque bouteille de la série est réalisée par l’artiste FLORENT BOISARD une par une et est mis en vente petit à petit sur Opensea, car chaque NFT est le fruit d’un long travail , le texte doit être en harmonie et en équilibre avec le visuel du tableau dans la bouteille.

Les premières créations de bouteilles datent du premier confinement , l’artiste en panne de toiles se met au numérique ,met le visuel de ses tableaux en bouteille ,avec un message positif : « ART is the ANTIDOTE » Ne manquez pas la première vente aux enchères des 50 premières bouteilles le 16 février 2022 ,

les autres suivrons chaque mois pour atteindre 2000 bouteilles en fin d’année. @opensea https://opensea.io/collection/florentboisard London London Londres Grand Londres lundi 31 janvier – 07h30 à 18h00

mardi 1er février – 07h30 à 18h00

mercredi 2 février – 07h30 à 18h00

jeudi 3 février – 03h30 à 18h30

vendredi 4 février – 07h30 à 18h00

samedi 5 février – 07h30 à 18h00

dimanche 6 février – 07h30 à 18h00

vendredi 1er avril – 07h30 à 18h00

samedi 2 avril – 07h30 à 18h00

dimanche 3 avril – 07h30 à 18h00

mardi 5 avril – 07h30 à 18h00

Détails Heure : 07:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Grand Londres, Londres Autres Lieu London Adresse London Ville Londres lieuville London Londres Departement Grand Londres

London Londres Grand Londres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/londres/

NFT News :Open Sea et les vrais artistes London 2022-01-31 was last modified: by NFT News :Open Sea et les vrais artistes London London 31 janvier 2022 07:30 London Londres Londres

Londres Grand Londres