NFT News : Discord est t’il incontournable pour trouver le bon projet ? London Londres Catégories d’évènement: Grand Londres

Londres

NFT News : Discord est t’il incontournable pour trouver le bon projet ? London, 24 janvier 2022 08:00, Londres. 24 janvier – 28 mars Sur place https://opensea.io/collection/florentboisard, flbart@yahoo.com NFT News : Discord est t’il incontournable pour trouver le bon projet ? NFT News : Discord est t’il incontournable pour trouver le bon projet ? Lancé en mai 2015, Discord est une plateforme de communication en ligne gratuite disponible pour Windows, macOS, Linux, Android, iOS et navigateur web.

Ce système de chat en ligne sur invitation avec des canaux de discussion prives, permet de rester au courant de ce qu’il se passe, de suivre les projets et juger de leur fiabilité.

Certains influenceurs présents dans l’écosystème des NFT profitent de leur position pour abuser une communauté aussi large que parfois crédule, c’est pourquoi les professionnels du marché recommandent d’acheter sur un coup de coeur plutôt que de suivre de fausses recommandations, visant à faire flamber artificiellement une collection à l’ouverture, mais dont le cours risque fortement de s’effondrer par la suite.

Il est aussi recommandé de bien réfléchir avant de lier son portefeuille à un projet mis en lumière sur les réseaux sociaux , en effet, de nombreux cas malheureux de portefeuilles littéralement vidés par des pirates apparaissent quotidiennement. Mais comment bien faire son choix parmi les nouveautés ? 1) Choisir un projet qui vous attire pour son aspect.

2) Choisir un projet qui se démarque des autres de par son style .

3) L’histoire de la création du projet est importante.

4) L’histoire du créateur , de l’artiste, son parcours sa notoriété.

5) Si il y a un message porté par ce projet.

6)Voir quels sont les acteurs du marché qui soutiennent ce projet par exemple : un musée, une galerie, une grande marque…

7) Acheter via une plateforme reconnue pour éviter les hakings. Nous avons trouvé un projet sur Open Sea, qui réunit tous ces éléments, il n’est pas encore connu du public mais il est à noter que le premier NFT de cette collection a été vendu à un musée.. Le projet est le suivant :

« ART is the ANTIDOTE » par Florent BOISARD

La collection NFT née d’une histoire…

Collection limitée à 2000 bouteilles maximum.

Pendant le premier confinement FLORENT BOISARD a créé pour le plaisir une image par jour à l’aide d’une bouteille comprenant un visuel d’une de ses peintures avec la mention : » ART is the ANTIDOTE ».

La critique d’art Alexia Guggémos vient d’acquérir un NFT pour son musée d’art numérique :le musée du sourire, le premier musée d’art numérique au monde créé en 1996 !

Son choix s’est porté sur l’artiste FLORENT BOISARD

https://opensea.io/collection/florentboisard https://www.museedusourire.com/19149-florent-boisard London London Londres Grand Londres lundi 24 janvier – 08h00 à 23h59

mardi 25 janvier – 08h00 à 23h59

mercredi 26 janvier – 08h00 à 23h59

jeudi 27 janvier – 08h00 à 23h59

vendredi 28 janvier – 08h00 à 23h59

samedi 29 janvier – 08h00 à 23h59

dimanche 30 janvier – 08h00 à 23h59

mardi 22 mars – 08h00 à 23h59

mercredi 23 mars – 08h00 à 23h59

jeudi 24 mars – 08h00 à 23h59

vendredi 25 mars – 08h00 à 23h59

lundi 28 mars – 08h00 à 23h59

Détails Heure : 08:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Grand Londres, Londres Autres Lieu London Adresse London Ville Londres lieuville London Londres Departement Grand Londres

London Londres Grand Londres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/londres/

NFT News : Discord est t’il incontournable pour trouver le bon projet ? London 2022-01-24 was last modified: by NFT News : Discord est t’il incontournable pour trouver le bon projet ? London London 24 janvier 2022 08:00 London Londres Londres

Londres Grand Londres