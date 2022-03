Londres 1830 : le carnet de voyage de l’architecte Charles Rohault de Fleury (1801-1875) INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein, 7 juin 2022, Paris.

Londres 1830 : le carnet de voyage de l’architecte Charles Rohault de Fleury (1801-1875)

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, le mardi 7 juin à 18:15

Juillet 1830. À l’aube d’une grande carrière, l’architecte Charles Rohault de Fleury se rend à Londres, en quête de nouvelles solutions constructives. Quatre ans avant que l’architecte ne conçoive les nouvelles serres chaudes du Jardin des plantes, édifice majeur de l’histoire de l’architecture, son carnet de voyage, acquis en 2010 par l’Institut national d’histoire de l’art, offre une plongée passionnante dans le Londres géorgien, des grands chefs-d’œuvre de l’architecture gothique et néoclassique aux édifices moins connus de la capitale. Écrit chaque soir depuis sa chambre d’hôtel de Leicester Square, à partir de notes et de croquis pris le jour, ce carnet dévoile les émotions du jeune architecte, ses jugements sur l’architecture, ses échanges avec les ingénieurs anglais de l’époque. Ses lecteurs pénètrent dans les théâtres, les musées, les marchés, franchissent avec lui la Tamise et grimpent au sommet des immeubles. Au fil des pages se dessine un témoignage irremplaçable sur les débuts de l’architecture métallique et la grande ville de l’ère industrielle. **Intervenants** Julien Brault (INHA), Sophie Descat (École nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette) ___ **À propos des Trésors de Richelieu** La Bibliothèque nationale de France, l’Institut national d’histoire de l’art et l’École nationale des chartes organisent la 11e édition du cycle « Trésors de Richelieu », où conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la musique, de la littérature et spécialistes des textes partagent leurs savoirs avec un plus large public. À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC pour être présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert. **En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes** **Comité scientifique** Muriel Couton (BnF), Charlotte de Foras (ENC), Sophie Lesiewicz (INHA), Frédéric Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF)

Réservation conseillée : http://bit.ly/inha_reservations

Trésors de Richelieu

INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-07T18:15:00 2022-06-07T19:30:00