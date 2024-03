London Vibes en concert à l’Horloge Tracy-le-Mont, samedi 25 mai 2024.

London Vibes en concert à l’Horloge Tracy-le-Mont Oise

Le guitariste britannique Tom Ollendorff est issu de cette nouvelle génération londonienne qui fait tant parler d’elle actuellement.

Au-delà d’un jeu sans faille, servi par une virtuosité peu commune, c’est un sens de l’équilibre et de l’esthétique constant qui marque à l’écoute de ce musicien. Chaque note, chaque phrase, s’intègre naturellement dans un propos soigneusement construit, en interaction constante avec ses partenaires.

Parmi ses innombrables collaborations, on peut citer ses récentes tournées avec Ben Wendel, saxophoniste New-Yorkais ayant une influence majeure sur la scène jazz actuelle.

Le pianiste Fabrice Tarel se joint à lui. On le connaît pour ses compositions riches et profondes, à l’univers singulier, et pour ses liens forts avec l’Angleterre, pays dans lequel il a vécu plusieurs années. Christophe Lincontang, contrebassiste d’expérience et Marc Michel, batteur parcourant inlassablement les scènes du monde entier, complètent ce quartet de haute volée. 66 6 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:30:00

fin : 2024-05-25 22:30:00

56 Rue de Nervaise

Tracy-le-Mont 60170 Oise Hauts-de-France prod@traces-et-cie.org

L’événement London Vibes en concert à l’Horloge Tracy-le-Mont a été mis à jour le 2024-03-21 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme