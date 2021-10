Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris London Symphony Orchestra / Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le London Symphony Orchestra, dirigé par Sir Simon Rattle, qui a récemment étendu son contrat à la tête de la phalange londonienne jusqu’en 2023, se consacre à deux compositeurs d’Europe centrale : Mahler et Bartók. Le Concerto pour orchestre de Bartók est une partition essentielle de la fin de la vie du compositeur, où chaque groupe orchestral est traité de manière concertante et parfois très virtuose. La Symphonie n° 4 de Mahler, un compositeur que les musiciens du LSO ont interprété et enregistré in extenso sous la direction de Valery Gergiev, complète le programme. Écrite au tournant du siècle à Vienne, la plus « classique » du corpus mahlérien dans son nombre de mouvements et son effectif, elle est pensée autour de son dernier mouvement, qui chante les « joies de la vie céleste ». Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

