Salle Kalimera, le vendredi 27 mai à 20:00

Les chanteurs du Chœur de l’Opéra de Lille dirigés par Yves Parmentier vous invitent à une traversée de l’Atlantique, de Londres à New York. D’inspiration sacrée, classique comme populaire, ce programme devrait parler au cœur de tous les spectateurs qui pourraient même rapidement fredonner les airs, si étrangement familiers. Ajoutez à cela le goût particulier de Jacques Schab, le pianiste du Chœur pour le jazz et tout sera réuni pour faire de ce concert, un moment swing et joyeux à ne pas manquer

réservation par téléphone ou site internet de la mairie. Tarif : -5€

Musiques de Whitacre, Rutter, Lauridsen, Chilcott, Shaffer, Garland.. Salle Kalimera 26 rue Paul Procureur 59320 Englos Englos Nord

