LONDON 1740, LES JARDINS DE VAUXHALL Pennautier, 24 juillet 2022, Pennautier.

LONDON 1740, LES JARDINS DE VAUXHALL Pennautier

2022-07-24 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-24

Pennautier Aude Pennautier

Compagnie : ensemble « La Rêveuse »

Musique instrumentale – Tout public

Les années 1740 sont dominées par la mode instrumentale du traverso, venu d’Allemagne, l’ouverture des lieux culturels au plus grand nombre, avec notamment la naissance de nouveaux espaces culturels de concert comme les jardins publics. Et enfin, après l’écrasante domination de Londres, la montée en puissance progressive des territoires, dont un des symboles fort est la mode de la musique écossaise « traditionnelle » qui fait écho au débat sur la nature cher au XVIIIe siècle. A l’heure où nous nous questionnons sur l’avenir de l’Europe et sur le récent Brexit, sur les débats entre territoires et capitale et sur l’accueil des étrangers, l’histoire de Londres au milieu du XVIIIe siècle est l’exemple d’une cité gouvernée par un « étranger », Georges II, un souverain allemand et qui a su tirer une expérience intéressante de son ouverture sur l’Europe, se faire le relai des débats idéologiques et artistiques qui agitent le vieux continent et faire preuve de sa modernité. Eugénie Lefebvre, soprano Olivier Riehl, traverso Florence Bolton, viole de gambe Benjamin Perrot, théorbe.

culture.pennautier@orange.fr +33 4 68 11 45 32 https://pennautier.fr/theatre-na-loba-saison-2018-2019/

Pennautier

dernière mise à jour : 2022-05-04 par