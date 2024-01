Iphigénie L’Onde théâtre Vélizy-Villacoublay, jeudi 25 avril 2024.

Iphigénie L’histoire d’Iphigénie est ancestrale. L’auteur Tiago Rodrigues, la metteure en scène Anne Théron et une troupe d’exception revisitent avec maestria le mythe antique à la lumière du présent. Jeudi 25 avril, 20h30 L’Onde théâtre Tarif a (durée 1h35)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T20:30:00+02:00 – 2024-04-25T22:05:00+02:00

Fin : 2024-04-25T20:30:00+02:00 – 2024-04-25T22:05:00+02:00

L’histoire d’Iphigénie est ancestrale, mais cette fois les dieux n’ont plus la main le pouvoir est entre les mains des humains. L’auteur Tiago Rodrigues, la metteure en scène Anne Théron et une troupe d’exception revisitent avec maestria le mythe antique à la lumière du présent.

« Les dieux sont des histoires qu’on raconte aux Grecs pour justifier ce qu’ils ne comprendraient pas autrement ». La fatalité divine ainsi évacuée, le texte percutant de l’auteur et metteur en scène portugais, désormais Directeur du Festival d’Avignon, Tiago Rodrigues, magnifié par l’exceptionnelle mise en scène d’Anne Théron, recentre l’histoire au cœur des relations humaines, où les personnages doivent faire face à leur libre-arbitre et à leurs responsabilités. Ménélas, mari d’Hélène, demande à son frère, le roi Agamemnon, et à Clytemnestre sa femme, le sacrifice de leur fille Iphigénie. Que va décider Agamemnon ? Alors que les hommes mettent leurs décisions sur le dos des dieux, les femmes crient que l’on peut choisir autre chose que le pouvoir, la guerre et le crime.

Théâtre –

Jeudi 25 avril 2024 (20h30) à l’Onde Théâtre, Vélizy.

En partenariat avec l’Onde Théâtre Centre d’Art.

L’Onde théâtre 8bis avenue Louis Breguet Vélizy-Villacoublay 78140 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/iphigenie.htm »}]

Théâtre Tiago Rodrigues