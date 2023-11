Dimanche L’Onde théâtre Vélizy-Villacoublay, 8 décembre 2023, Vélizy-Villacoublay.

Dimanche 8 et 9 décembre L’Onde théâtre Tarif b

Mêlant théâtre gestuel, marionnettes, vidéo et trouvailles scéniques bluffantes, Dimanche est une tragi-comédie sur notre inertie face à la crise environnementale. Entre absurdité et autodérision, c’est le choix du rire comme antidote à l’angoisse face au désastre annoncé. À découvrir d’urgence !

Les murs tremblent, le vent tempête, le déluge s’abat sur la maison et pourtant la famille déploie des trésors d’inventivité pour tenter de préserver son quotidien jusqu’à l’absurde, tandis que des journalistes filment, avec les moyens du bord, les dernières espèces vivantes sur Terre pour garder une trace de ce qui disparait sous leurs yeux… et pour annoncer les catastrophes naturelles à venir. Dans ce théâtre pluridisciplinaire burlesque, tout passe par le langage millimétré du corps, les accessoires et les marionnettes hyperréalistes manipulées à vue, sans oublier le jeu avec les images du reportage en cours de réalisation. Plaidoyer drolatique pour la prise de conscience climatique, Dimanche a déjà conquis des milliers de spectateurs à travers le monde.

L’Onde théâtre 8bis avenue Louis Breguet Vélizy-Villacoublay 78140 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/dimanche.htm »}]

