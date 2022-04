L’Onde Gospel – Chorale dirigée et accompagnée au piano par Pascal Horechka l’Eglise Immaculée Conception Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

l’Eglise Immaculée Conception, le vendredi 27 mai à 20:30

Les choristes de l’Onde Gospel dirigés et accompagnés au piano par Pascal Horecka vous proposent un concert Gospel à l’église Immaculée Conception d’Elbeuf. Pascal Horecka est un artiste passionné qui sert la musique avec respect et excellence. Son talent, son charisme et son énergie transmis à la chorale et au public lors des concerts, vous emporteront dans des moments de partage, de joie et d’émotions. Des chants traditionnels du répertoire Gospel seront interprétés mais vous aurez également l’occasion de découvrir un répertoire enrichi de négro-spirituals et de chants gospel contemporains. Entrée libre Rendez-vous vendredi 27 mai, à 20h30, à l’Eglise Immaculée Conception

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-27T20:30:00 2022-05-27T21:30:00

