Formation chamanique : stage de base niveau 1. L’onde de vie Moulin-Neuf, 1 décembre 2023, Moulin-Neuf.

Formation chamanique : stage de base niveau 1. 1 – 3 décembre L’onde de vie Sur inscription après contact préalable avec Anma , participation 280 € ( si besoin facilité de règlement en deux fois )

Nous vous proposons une série de stages pour vous former aux différentes techniques de pratiques chamaniques et dans un premier temps ce stage de découverte et d’expérimentation , le stage de base

Notre stage de base vous invite à explorer cette pratique millénaire, vous permettant de plonger au cœur de la sagesse chamanique. Le chamanisme est bien plus qu’une simple discipline spirituelle ; c’est une voie vers la compréhension profonde de la nature, de l’esprit et de notre propre être.

Le chamanisme est une tradition qui a traversé les âges, enraciné dans les cultures indigènes du monde entier. À travers ce stage de base de chamanisme, nous vous offrons une occasion d’explorer cette sagesse ancienne, d’apprendre les techniques fondamentales et de développer une connexion profonde avec votre propre nature spirituelle.

Lors de ce week end, vous irez voyager au son du tambour dans les différents Mondes chamaniques ( le Monde d’en bas, le Monde du milieu , le Monde d’en haut ) à la rencontre de vos Esprits Alliés .

Vous serez invités à faire connaissance avec votre Animal de Pouvoir, à voyager avec lui, apprendre à communiquer et à recevoir ses réponses à vos questions. Vous expérimenterez aussi le voyage chamanique en binome en allant chercher un esprit animal auxiliaire pour votre partenaire

Vous irez à la rencontre de votre Guide Référent du « Monde d’en haut » et des Esprits des traditons autochtones qui se présenteront à vous pour vous aider, vous enseigner, vous prodiguer leur soin selon vos demandes.

Vous apprendrez le rythme qui permet d’entrer en Etat modifié de conscience , celui qu’utilise les praticiens du » Core shamanism » formé par Michael Harner et l’expérimenterez avec le tambour ou le hochet chamanique .

Differents outils vous seront proposés tout le long du séjour pour que vous puissiez decouvrir ces mondes chamaniques et expérimenter avec vos propres connexions . Et au programme…tout ce qui se présentera sur l’instant à l’écoute du groupe et de nos Guides.

Ce stage est ouvert à ceux qui souhaitent decouvrir ou approfondir leur connexion dans le domaine chamanique , que vous soyez novice ou que vous ayez déjà une expérience préalable. Notre programme est conçu pour accueillir une variété de niveaux d’expérience, offrant un espace pour tous ceux qui sont désireux d’apprendre et de grandir.

Nous limitons le nombre de participants à une dizaine de personnes pour assurer un meilleur accompagnement.

Ce stage vous offrira la possibilité de poursuivre votre formation avec les stages spécialisés ( Extractions chamaniques, Recouvrements d’âmes, Esprits de la Nature, la Mort et les Esprits de l’Au-delà , les Rêves, …) .Seul ceux qui auront effectué auprés de nous ou auprés de la FSS ( Foundation For Shamanic Studies ) un stage de base pourront y participe , afin que nous ayons tous les même outils de travail pour pousuivre l’aventure .

Le coût de participation à ce stage de base de chamanisme est de 280€ avec facilité de paiement en deux fois si besoin.

Nous encourageons la convivialité et l’échange entre les participants. Les repas durant le stage seront organisés sur le mode « auberge espagnole », où chacun est invité à apporter un plat à partager, reflétant ainsi la diversité de nos horizons culinaires.

Nous serons accueilis à l’Onde de vie à MOULIN NEUF, modalité d’hebergement à voir directement avec nos hôtes.

Je vous invite à me contacter par tel, pour plus de renseignements et pour vous inscrire

Au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver

Anma

Vos accompagnants :

ANMA et ERIC ont tout les deux été formés aux techniques du Core-Shamanisme avec Laurent Huguelit et effectué le cursus complet dans le cadre de la FSS « Fondation for Shamanic Studies » (Recouvrement d’âme, Extractions chamaniques, travail avec les Esprits de la Nature, la Mort et Au-delà, les Rêves chamaniques, …) ainsi qu’avec l’association L’Outre-Monde pour la boucle des « Huit circuits de conscience » et les stages « tambours et chants ».

Anma a vécu son premier « Soin chamanique » en 2001 et reçu depuis lors les enseignements de ses Guides et de ses Alliés , les meilleurs enseignants qui soient.. Elle a repondu à leur appel en devenant « praticienne chamanique » en 2015 .

Elle travaille avec les tambours chamaniques, les instruments de musique du monde, le chant et les histoires canalisées.

Formée pendant 15 ans aux pratiques amérindienne avec une 3Femme Médecine » d’origine Sénéca et aprés plusieurs séjours au Québec puis en Amazonie péruvienne,où elle a rencontré les plantes maitresses , elle a croisé la route de Laurent Huguelit en france et Ulla Straessle en suisse qui lui ont ouvert la porte du Core-shamanism

www.anmalataste.fr

Eric pratique avec le tambour chamanique, la guimbarde, le chant et le magnétisme.

Ces longs séjours à l’étranger (Mongolie, Cambodge, Laos, Libéria…) lui ont permis de rencontrer des chamanes et des guérisseurs de différentes cultures qui lui ont fait l’honneur de partager avec lui leurs connaissances.

Il a également enrichi sa pratique en développant ses compétences en Magnétisme, durant 2 années, auprès de Chantal Maury

L’onde de vie 24700 MOULIN NEUF Moulin-Neuf 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.anmalataste.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T16:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:59:00+01:00

2023-12-03T00:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:00:00+01:00

cercle de tambour rythme transe