Flâneurs I Cie Casa Otra Lomprethèque Lompret, 13 novembre 2023, Lompret.

Denisse et Yerko, acrobates, invitent au plateau les souvenirs et les sonorités du Chili. Ils s’emparent d’un objet inattendu : la chambre à air. Petit agrès insolite, il devient complice de contrainte et de créativité pour le mouvement et les portés acrobatiques. Flâneurs est une pièce de cirque portée par un élan circulaire qui symbolise les voyages et les chemins à prendre, qu’ils soient réels ou imaginaires.

de et par : Denisse Mena et Yerko Castillo regard complice : Anne De Buck regard extérieur acrobatique : Mahmoud Louertani accompagnement dans les réflexions scéniques : Gilles Defacque création musicale : Rodrigo Latorre costumes : Romane Cassard production, diffusion : Elodie Michalski

coproduction : PERPLX circuswerkplaats, Courtrai – CRAC de Lomme – Hop Hop Hop Circus, Arras accompagnement, coproduction, soutien à la résidence : le Prato, pôle national cirque, Lille accueils en résidence : Le Plongeoir, Cité du Cirque, Le Mans – Académie Fratellini, Saint-Denis – PERPLX circuswerkplaats, Courtrai – Théâtre Massenet, Lille – La Grange aux Rêves, Pihen-Lès-Guînes – La Central del Circ, Barcelone – Hop Hop Hop Circus, Arras – Labo CIRKL, Louvain soutien : Région Hauts-de-France

coproduction le Prato

tout public I 45 min

Lomprethèque Lompret Lompret 59840 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T20:00:00+01:00 – 2023-11-13T20:45:00+01:00

Heroen Bollaert