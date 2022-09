Lompret en Fête Lompret Lompret Catégories d’évènement: Lompret

Nord

Lompret en Fête Lompret, 1 octobre 2022, Lompret. Lompret en Fête 1 et 2 octobre Lompret Vous découvrirez un programme riche et varié avec bien entendu la Braderie des Enfants et bien d’autres surprises. Lompret Lompret Lompret 59840 Nord Hauts-de-France Au programme : Sam 01 octobre :

08h >12h : cueillette de champignons

10h > 19h : salon des jeux de société

9h30 > 12h : tournoi de foot en salle

9h > 16h : planétarium itinérant

14h > 18h : exposition des artistes

17h30 : concours de dessin sur le thème de la « tête dans les étoiles »

18h : inauguration des installations réalisées par le collectif Artimuse Dim 02 octobre :

08h > 13h : braderie des enfants

10h > 12h : atelier de construction de nichoirs

10h > 19h : salon du jeu de société

10h : concours et cours de cuisine

10h > 16h : Planétarium itinérant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T08:00:00+02:00

2022-10-02T17:30:00+02:00

