LOMNOUVO Les Disquaires Paris, dimanche 7 avril 2024.

Le dimanche 07 avril 2024

de 17h00 à 19h00

.Public adultes. payant Prix libre, prix conseillé : : 5 EUR

Il a l’élégance d’un Bashung, la désinvolture d’un Gainsbourg et la fougue d’un Brel… LOMNOUVO, c’est une voix ample et chaude, un goût immodéré pour la mélodie des mots soulignée par un rock groovy engagé.

Seul ou en trio, Lomnouvo instille ses chansons intimistes comme autant de voyages intérieurs où reviennent les thèmes introspectifs de la vie avec un regard sans concession sur le monde. Un premier EP , « Les fou(le)s » est sorti fin 2022. Cet opus a reçu un très bel accueil de la part des médias indés ainsi que du public. Auteur compositeur, passionné de poésie et de cinéma, il a réalisé plusieurs courts métrages et son superbe clip « Les fourmis » a été primé dans plusieurs festivals aux Etats-Unis. Ce savoyard, fan de Radiohead, de Jeff Buckley ou de The Doors, se nourrit aussi de chanson française, de classique et de rap. A découvrir sur scène…

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

LOMNOUVO