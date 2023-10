Fête des fleurs Lomme Lille, 20 juillet 2019, Lille.

Fête des fleurs Samedi 20 juillet 2019, 14h00 Lomme GRATUIT

La traditionnelle fête des fleurs revient aux couleurs d’Eldorado !

Les activités de cette journée tourneront autour du monde floral avec des compostions, des bouquets et des expositions diverses ( vermissages, contes, théâtre de rue, chants, etc.) mais aussi des balades, de tournois de football, de pétanque, de structures gonflables pour enfants. La soirée s’organisera autour d’un concert accompagné d’un repas géant en commun préparé par les bénévoles et pour clôturer l’évènement un spectacle de feu.

Lomme Lomme Lille 59160 Lomme Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-20T14:00:00+02:00 – 2019-07-20T23:00:00+02:00

2019-07-20T14:00:00+02:00 – 2019-07-20T23:00:00+02:00