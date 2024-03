L’OMELETTE PASCALE A AMBRUSSUM LUNDI 1ER AVRIL 2024 Villetelle, lundi 1 avril 2024.

Manifestation incontournable du Pays de Lunel, dans une ambiance conviviale et musicale !

RDV sur les berges du Vidourle lundi 1er avril 2024 à partir de midi pour casser des oeufs et faire votre propre omelette, grâce à des foyers spécialement aménagés près du fleuve, ainsi que des poêles pour les faire cuire.

Réservation des oeufs 2 par adultes et 1 par enfant (jusqu’au vendredi 29/03/2024, dans la limite des stocks disponibles).

Sur place tables, chaises, une buvette pour vous rafraîchir avec la cervoise d’Ambrussum, du vin du territoire, des sodas et du café.

Vous n’avez plus qu’à ramener votre panier et votre vaisselle )

La fanfare Varenkas jouera des grooves endiablés et petits et grands pourront s’amuser avec des jeux en bois géants.

Infos pratiques

Accueil à partir de 12h lundi 1er avril

Buvette sur place

Gratuit

Contact pour la réservation des oeufs (04 67 02 22 33 ou sur ambrussum@paysdelunel.fr)

Important les personnes qui souhaitent venir pique-niquer et faire des omelettes avec leur propres oeufs sont les bienvenues !

Contact et accès

A9 sortie 27

A 7 kms de Lunel, 35 kms de Nîmes, 30 kms de Montpellier .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 12:00:00

fin : 2024-04-01

Villetelle 34400 Hérault Occitanie ambrussum@paysdelunel.fr

