SWANN ARLAUD – EXÉCUTEUR 14 L’OMBRIERE Uzes, 2 février 2024, Uzes.

SWANN ARLAUD – EXÉCUTEUR 14Swann Arlaud (César du meilleur acteur 2018 et meilleur second rôle 2020), livre avec une intense sensibilité, la confession déchirante d’un homme, dernier survivant d’une guerre civile….Informations pratiques :L’ouverture des portes et du bar de l’Ombrière se fait 1h avant le début de la représentation.Nous conseillons aux spectateurs d’arriver au moins 30min avant le début de la représentation.Parking gratuit sur place.

Tarif : 12.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’OMBRIERE 3 PLACE CROIX DES PALMIERS 30700 Uzes