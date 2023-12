CATHERINE RINGER – L’ÉROTISME DE VIVRE L’OMBRIERE Uzes, 26 janvier 2024, Uzes.

La star du rock tricolore décalé sur un nouveau registre pour une performance aussi poétique qu’originale.Écrire sa passion de l’amour, des mots, des instants, c’est ce qu’a fait toute sa vie la poétesse Alice Mendelson, 97 ans. Et c’est avec la voix si singulière de Catherine Ringer et la musique de Grégoire Hetzel que Mauro Gioia met en scène cette ode sensuelle à la vie.Et si ce spectacle a enchanté son public et continue de vivre deux ans plus tard, c’est parce qu’il est question de liens intimes, d’amitié et d’amour, de liberté, de joie et d’appétit que rien n’éteint. Cette histoire d’A, cette histoire d’amour finit bien, en général…Informations pratiques :L’ouverture des portes et du bar de l’Ombrière se fait 1h avant le début de la représentation.Nous conseillons aux spectateurs d’arriver au moins 30min avant le début de la représentation.Parking gratuit sur place.

Tarif : 12.00 – 41.50 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

L’OMBRIERE 3 PLACE CROIX DES PALMIERS 30700 Uzes 30