MADAME FRAIZE L’OMBRIERE Uzes, 12 janvier 2024, Uzes.

Découvrez l’humour acidulé et singulier de Madame Fraize au charme chic et décalé !Cet être atypique enchante par sa gestuelle hypnotique, sensuelle et ambiguë. Libre et coquine, Madame Fraize crée une bulle poétique pleine de douceur, où la joie, l’espoir et surtout la bonne humeur sont un remède à la mélancolie. Entre non-sens et esprit d’à-propos, un seul en scène exceptionnel, humoristique et délicat !L’ouverture des portes et du bar de l’Ombrière se fait 1h avant le début de la représentation.Nous conseillons aux spectateurs d’arriver au moins 30min avant le début de la représentation.Parking gratuit sur place.Accès PMR.Pour toute question :billetterie.ombriere@ccpayduzes.fr04.48.21.57.40.

Tarif : 12.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-01-12 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’OMBRIERE 3 PLACE CROIX DES PALMIERS 30700 Uzes 30