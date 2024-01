A la découverte de Marseille antique (Famille) L’Ombrière de Norman Foster Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Marseille Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Massalia est une authentique cité grecque qui doit sa prospérité à la rencontre entre les cultures helléniques, celtes puis romaines. Venez en famille, Benjamin, guide-conférencier, vous racontera légendes et histoires de Massalia.Familles

On entend trop souvent que Marseille est une ville antique sans antiquités. Si Marseille est la ville la plus ancienne de France, il est vrai que la recherche de vestige peut devenir un vrai casse-tête.

Mais Marseille, ville légendaire, vieille de 2600 ans regorge d’histoires, de personnages et de lieux qui en font une cité antique unique.

Pour rendre accessible à tous cette histoire, et principalement au jeune public, nous vous proposons de venir suivre en famille une visite qui vous permettra de saisir l’originialité de Massalia la grecque qui devint Massilia la romaine.

Ensemble, nous résoudrons des énigmes de manière ludiques pour apprendre, imaginer et rêver en s’amusant.

.

L’Ombrière de Norman Foster Vieux Port quai des Belges

Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille