Marseille aujourd’hui, en route vers le Mucem L’Ombrière de Norman Foster Marseille, 1 janvier 2023, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

Parcours architectural des sites et monuments remarquables, témoins d’une Marseille moderne, du Vieux-Port au Mucem de Rudy Ricciotti, avec la Villa Méditerranée de Boeri et la Station sanitaire de Pouillon et Egger actuel musée Regards de Provence..

2023-01-01 fin : 2023-12-31 . .

L’Ombrière de Norman Foster

Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Architectural walk among sites and monuments opened during 2013: taking in the Vieux-Port and its Ombrière (mirrored sunshade) Foster, Rudi Ricciotti’s Mucem, the Villa Méditerrannée by S. Boeri and the Station Sanitaire now the Regards de…

Recorrido arquitectónico por lugares y monumentos notables, testigos de una Marsella moderna, desde el Puerto Viejo hasta el Mucem de Rudy Ricciotti, con la Villa Méditerranée de Boeri y la Estación Sanitaria de Pouillon y Egger, hoy museo de Regards de Provence.

Architektonischer Rundgang durch die bemerkenswerten Stätten und Denkmäler, Zeugen eines modernen Marseille, vom Alten Hafen bis zum Mucem von Rudy Ricciotti, mit der Villa Méditerranée von Boeri und der Station sanitaire von Pouillon und Egger heutiges Museum Regards de Provence.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille