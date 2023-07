Rando Fromages LOMBRES Lombrès, 13 août 2023, Lombrès.

Lombrès,Hautes-Pyrénées

Participez à une randonnée accompagnée d’un guide en montagne et dégustation de fromage avec Lou Lombrès.

8h30 : café d’accueil chez « Lou Lombrès »

9h00 : départ randonnée.

12h00 : retour et dégustation de fromages.

15€/personne

Âge minimum : 7 ans.

Réservation obligatoire.

2023-08-13 08:30:00 fin : 2023-08-13 . .

LOMBRES

Lombrès 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Take part in a hike accompanied by a mountain guide and cheese tasting with Lou Lombrès.

8:30 am: welcome coffee at « Lou Lombrès »

9:00 am: start of hike.

12:00 pm: return and cheese tasting.

15 per person

Minimum age: 7 years.

Reservation required

Participe en una excursión acompañada por un guía de montaña y una degustación de quesos con Lou Lombrès.

8.30 h: café de bienvenida en « Lou Lombrès »

9.00 h: inicio de la excursión.

12.00 h: regreso y degustación de quesos.

15 por persona

Edad mínima: 7 años.

Reserva obligatoria

Nehmen Sie an einer Wanderung mit einem Bergführer und einer Käseverkostung mit Lou Lombrès teil.

8.30 Uhr: Begrüßungskaffee bei « Lou Lombrès »

9.00 Uhr: Start der Wanderung.

12.00 Uhr: Rückkehr und Käseverkostung.

15?/Person

Mindestalter: 7 Jahre.

Reservierung erforderlich

