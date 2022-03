LOMBR’EN FÊTE Lombron Lombron Catégories d’évènement: Lombron

Sarthe

LOMBR’EN FÊTE Lombron, 18 juin 2022, Lombron. LOMBR’EN FÊTE Lombron

2022-06-18 10:00:00 – 2022-06-18 23:00:00

Lombron Sarthe Lombron Journée festive rassemblant les associations, commerçants et artisans Lombronnais sur un même site avec repas midi et soir, concert en soirée, marché bio local +33 6 69 17 55 34 Journée festive rassemblant les associations, commerçants et artisans Lombronnais sur un même site avec repas midi et soir, concert en soirée, marché bio local Lombron

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Lombron, Sarthe Autres Lieu Lombron Adresse Ville Lombron lieuville Lombron Departement Sarthe

Lombron Lombron Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lombron/

LOMBR’EN FÊTE Lombron 2022-06-18 was last modified: by LOMBR’EN FÊTE Lombron Lombron 18 juin 2022 Lombron sarthe

Lombron Sarthe