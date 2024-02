LOMBRE + TOAN’CO Les Saulnières Le Mans, mardi 26 mars 2024.

LOMBRE + TOAN’CO Les Saulnières Le Mans Sarthe

LOMBRE + TOAN’CO

Le Mans Cité Chanson et la Ville du Mans proposent Le Mans Pop Festival avec LOMBRE + TOAN’CO

Lombre

Spoken word

Dans ses textes ou sur scène, Lombre ne cache rien, ose avec un sourire franc et une danse proche de la transe, l’introspection pour la rendre universelle.

Son premier album « Ailleurs », sorti le 12 mai 2023, est une invitation au voyage intérieur, direction une vie faite de rêves à concrétiser et de réalités à embellir.

Entre chanson flirtant avec l’électro et spoken word, Lombre invente un dialogue entre le sombre et le soleil pour mieux étourdir et ravir.

Toan’co (1e partie)

Poésie urbaine

Par un flow imagé et humaniste sur un beatbox à faire trembler les cœurs moroses, le binôme dévoile une poésie urbaine aussi fougueuse que feutrée, résolument solaire.

Avec une double distinction lors du Prix Georges Moustaki 2022, Toan’co est en tournée pour promouvoir l’EP « Synopsis ». 22 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 20:00:00

fin : 2024-03-26

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

L’événement LOMBRE + TOAN’CO Le Mans a été mis à jour le 2024-02-21 par eSPRIT Pays de la Loire