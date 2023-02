LOMBRE L’EMPREINTE, 7 avril 2023, SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX.

LOMBRE L’EMPREINTE. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:00 (2023-04-07 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

ULYSSE MAISON D’ARTISTES (PLATESV-R-2022-001648 PLATESV-R-2022-001650) PRESENTE : ce concert. Lombre + 1ère partie Dans ses textes ou sur scène Lombre ne cache rien, ose avec un sourire franc et une danse proche de la transe, l’introspection pour la rendre universelle. Son premier album « Ailleurs » qui sortira en mai est une invitation au voyage intérieur, direction une vie faite de rêves à concrétiser et de réalités à embellir. Entre chanson flirtant avec l’électro et spoken word, Lombre invente un dialogue entre le sombre et le soleil pour mieux étourdir et ravir. Lombre Lombre

L’EMPREINTE SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX 301 AVENUE DE L’EUROPE 77547

