Lombre + Release Party Titouan LE TAMANOIR, 6 avril 2023, GENNEVILLIERS.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) LOMBRE : Dans ses textes ou sur scène, LOMBRE ne cache rien, ose avec un sourire franc et une danse proche de la transe, l’introspection pour la rendre universelle. Son premier album « Ailleurs » dont nous pourrons découvrir les morceaux en live, sortira le 12 mai. C’est une invitation au voyage intérieur, direction une vie faite de rêves à concrétiser et de réalités à embellir. Entre chanson flirtant avec l’électro et spoken word, Lombre invente un dialogue entre le sombre et le soleil pour mieux nous étourdir, nous ravir et prendre la lumière. TITOUAN : Le Tamanoir est ravi d’accueillir à nouveau TITOUAN que nous avions pu découvrir en première partie d’Edgar Sekloka en décembre 2021, pour la Release Party de « Sépia« , son 2ème EP qui sortira ce printemps. Avec le hip-hop en fil d’ariane, Titouan vient nous conter son monde, ses carcans et ses possibles. Symboles d’une génération déterminée évoluant dans une société en crise, le souffle de Titouan et le corps d’Alex sont les deux facettes d’une même colère, d’un même espoir. Durant ce voyage chorégraphié s’invite un jazz teinté de couleurs africaines, balkaniques et orientales. La flûte traversière flirtant avec le beatbox, et le timbre feutré de la clarinette s’accordent aux rythmes des machines, aux élans de la danse. En 2023, le duo devient trio, rejoint par un batteur, pour une plus grande ampleur musicale et scénique.

LE TAMANOIR GENNEVILLIERS 27 avenue Lucette Mazalaigue Hauts-de-Seine

